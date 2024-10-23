Погоней со стрельбой пытались остановить пьяного жителя Черняховска

Всё началось с того, что сотрудники ДПС пытались остановить Volkswagen Golf 28-летнего калининградца, но тот проигнорировал требование и лишь прибавил газа. Началась погоня. Не отреагировал мужчина и на стрельбу в воздух и по колёсам, постоянно выезжая на встречную полосу и создавая угрозу другим участникам движения.