Погоней со стрельбой пытались остановить пьяного жителя Черняховска

Всё началось с того, что сотрудники ДПС пытались остановить Volkswagen Golf 28-летнего калининградца, но тот проигнорировал требование и лишь прибавил газа. Началась погоня. Не отреагировал мужчина и на стрельбу в воздух и по колёсам, постоянно выезжая на встречную полосу и создавая угрозу другим участникам движения.
В посёлке Каменское водитель потерял управление и допустил опрокидывание автомобиля. Полицейские вернули автомобиль на колёса и достали водителя. Удивительно, но он никак не пострадал.
В отношении задержанного полицейские составили протоколы об административных правонарушениях по шести статьям КоАП РФ. Автомобиль нарушителя помещён на специализированную стоянку.