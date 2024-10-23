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Погоней со стрельбой пытались остановить пьяного жителя Черняховска

В Калининградской области полиция устроила погоню и стрельбу по автомобилю как позже выяснилось пьяного жителя Черняховска: алкотестер обнаружил в выдыхаемом им воздухе 1,033 мг/л этилового спирта.

Источник: РИА "Новости"

Всё началось с того, что сотрудники ДПС пытались остановить Volkswagen Golf 28-летнего калининградца, но тот проигнорировал требование и лишь прибавил газа. Началась погоня. Не отреагировал мужчина и на стрельбу в воздух и по колёсам, постоянно выезжая на встречную полосу и создавая угрозу другим участникам движения.

В посёлке Каменское водитель потерял управление и допустил опрокидывание автомобиля. Полицейские вернули автомобиль на колёса и достали водителя. Удивительно, но он никак не пострадал.

В отношении задержанного полицейские составили протоколы об административных правонарушениях по шести статьям КоАП РФ. Автомобиль нарушителя помещён на специализированную стоянку.