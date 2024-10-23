В Ростовской области 73-летнего пенсионера осудили за ДТП с шестью погибшими

В Ростовской области 73-летний пенсионер получил срок за ДТП с шестью погибшими. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, трагедия на дороге произошла в сентябре 2023 года. Пожилой водитель с четырьмя пассажирами не справился с управлением. В итоге автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в другую легковушку.
После столкновения на месте погибли водитель встречного транспорта и четверо пассажиров из обеих машин. Еще один пассажир умер через некоторое время в больнице.
— Неклиновский районный суд вынес приговор по статье «Нарушение правил дорожного движения» (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Мужчина получил 4 год и 2 месяца колонии-поселения, также ему на три года запретили садиться за руль, — рассказали в прокуратуре.
Отметим, к этому моменту озвученный приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.