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В Самарской области завели дело на регоператора по обращению с ТКО

Компания из Самары жалуется на завышенные цены регоператора.

Источник: Комсомольская правда

УФАС Самарской области завело дело в отношении регоператора по обращению с ТКО ООО «ЭкоСтройРесурс». У регоператора возник конфликт с компанией «ПУЛЬС Самара», у которой есть зарегистрированная контейнерная площадка.

— Компания «ПУЛЬС Самара» выражает серьезные опасения относительно доминирующего положения «ЭкоСтройРесурс» на рынке, — рассказали в региональном УФАС о сути конфликта.

Компания жалуется, что цены на услуги регоператора завышена, а условия сотрудничества являются невыгодными, что негативно влияет на бизнес. Поэтому УФАС завело дело на регоператора и предпримет меры, чтобы проверить законность действий ООО «ЭкоСтройРесурс».