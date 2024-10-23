В Самарской области завели дело на регоператора по обращению с ТКО

УФАС Самарской области завело дело в отношении регоператора по обращению с ТКО ООО «ЭкоСтройРесурс». У регоператора возник конфликт с компанией «ПУЛЬС Самара», у которой есть зарегистрированная контейнерная площадка.
— Компания «ПУЛЬС Самара» выражает серьезные опасения относительно доминирующего положения «ЭкоСтройРесурс» на рынке, — рассказали в региональном УФАС о сути конфликта.
Компания жалуется, что цены на услуги регоператора завышена, а условия сотрудничества являются невыгодными, что негативно влияет на бизнес. Поэтому УФАС завело дело на регоператора и предпримет меры, чтобы проверить законность действий ООО «ЭкоСтройРесурс».