В Красноярске трех поджигателей-диверсантов осудили на 6 и 6,5 лет

Красноярский краевой суд вынес приговор трем жителям Шарыповского муниципального округа. Собранных в ходе следствия доказательств было достаточно, чтобы признать их виновными в совершении преступлений по статьям: «Диверсия» и «Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору».
Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В июле 2023 года один из осужденных получил через интернет задание устроить поджог оборудования на железной дороге. Заказчики, как можно догадаться, находились за границей.
«Окрыленный» обещанием больших денег, молодой человек ночью попытался взломать релейный и батарейный шкафы на перегоне между станциями Шарыпово и Шушь. Затем гражданин привлек двух 17-летних подростков. И уже втроем устроили нападение на оборудование, которое обеспечивает безопасность движения железнодорожного транспорта.
На что они рассчитывали, каким местом соображали, непонятно. Денег — не получили, их самих вычислили и поймали. Вот теперь и наказание: несовершеннолетним — по шесть лет, которые они начнут отбывать в воспитательной колонии. Взрослому — 6 лет 6 месяцев в колонии общего режима.