В Красноярске трех поджигателей-диверсантов осудили на 6 и 6,5 лет

На что они рассчитывали, каким местом соображали, непонятно. Денег — не получили, их самих вычислили и поймали. Вот теперь и наказание: несовершеннолетним — по шесть лет, которые они начнут отбывать в воспитательной колонии. Взрослому — 6 лет 6 месяцев в колонии общего режима.