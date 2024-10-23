В Красноярском крае на железнодорожном переезде поезд снес внедорожник

Днем 23 октября в Нижнеингашском районе Красноярского края на регулируемом железнодорожном переезде поезд снес внедорожник УАЗ. Как уточнили в КрасЖД, авария произошла на станции Решоты.
— Автомобиль выехал на путь на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся маневровым локомотивом. Схода подвижного состава нет. На работу станции ДТП не повлияло, — добавили в пресс-службе магистрали.
Известно, что машинист поезда заметил внедорожник и успел применить экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. От удара УАЗ отбросило в «ГАЗель», которая стояла на переезде. Информации о пострадавших нет.
Предварительно, водитель отечественного автомобиля был пьян.
Железнодорожники просят водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать ПДД.