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В Красноярском крае на железнодорожном переезде поезд снес внедорожник

Выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП на железнодорожном переезде в Нижнеингашском районе.

Источник: КрасЖД

Днем 23 октября в Нижнеингашском районе Красноярского края на регулируемом железнодорожном переезде поезд снес внедорожник УАЗ. Как уточнили в КрасЖД, авария произошла на станции Решоты.

— Автомобиль выехал на путь на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся маневровым локомотивом. Схода подвижного состава нет. На работу станции ДТП не повлияло, — добавили в пресс-службе магистрали.

Известно, что машинист поезда заметил внедорожник и успел применить экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. От удара УАЗ отбросило в «ГАЗель», которая стояла на переезде. Информации о пострадавших нет.

Предварительно, водитель отечественного автомобиля был пьян.

Железнодорожники просят водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать ПДД.