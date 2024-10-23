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Погибших в Ташкенте журналистку Паперную и её друга кремируют на родине

Российскую журналистку Инессу Паперную и её друга, которые умерли от отравления в ташкентской гостинице, кремируют на родине.

Источник: Аргументы и факты

Самолёт с телами уже прибыл в Москву, сообщил RT отец скончавшегося Максима Радченко.

Родные не исключают, что будут подавать гражданские иски к администрации отеля.

Собеседник добавил, что подготовкой тел к отправке в Россию занималось ритуальное агентство в Узбекистане. За его услуги отдали $5 тыс. (около 400 тыс. рублей).

22 октября стало известно, что в номере гостиницы в Ташкенте было найдено тело российской журналистки Инессы Паперной и её друга Максима Радченко.

RT узнал детали гибели россиян.

несчастный случай