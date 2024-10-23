Студента Горного задержали за стрельбу у «Василеостровской»

В 05:47 в полицию поступило сообщение о группе людей, среди которых был мужчина с предметом, похожим на пистолет. Полиция оперативно задержала троих студентов Петербургского горного университета и их знакомого. Как выяснилось, во время ссоры 18-летний студент выстрелил в воздух из пневматического пистолета и затем передал оружие своему приятелю.