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Студента Горного задержали за стрельбу у «Василеостровской»

Возле станции метро «Василеостровская» 22 октября произошел инцидент с участием пятерых мужчин, один из которых оказался вооружен. Об этом «МК в Питере» сообщил источник в правоохранительных органах.

В 05:47 в полицию поступило сообщение о группе людей, среди которых был мужчина с предметом, похожим на пистолет. Полиция оперативно задержала троих студентов Петербургского горного университета и их знакомого. Как выяснилось, во время ссоры 18-летний студент выстрелил в воздух из пневматического пистолета и затем передал оружие своему приятелю.

Оружие изъяли, а всех участников конфликта доставили в отдел полиции, где на них составили административные протоколы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.