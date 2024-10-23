Похитили и убили: двух человек задержали после пропажи 23-летней девушки в Атырау

В Telegram-канале Atyrau Online появилась информация, что 18 октября жительница Атырау 2001 года рождения вышла из дома и пропала без вести.
«В настоящее время организованы всесторонние поисковые работы», — говорилось в посте.
Как сообщает пресс-служба ДП Атырауской области, по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статьям о похищении и убийстве, начато комплексное расследование.
«Двое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет были задержаны и помещены в изолятор временного содержания», — рассказали в ведомстве.
В полиции отметили, что иная информация не подлежит разглашению в соответствии с интересами следствия.