В Промышленном районе Самары на стоянке загорелся автобус

Об этом сообщает МЧС Самарской области.
По предварительной версии, «в автобусе МАЗ произошло короткое замыкание электропроводки с последующим горением». Пассажиров в транспорте не было. Пострадавших нет. Через 15 минут возгорание полностью потушили.
Во вторник, 22 октября, около 18:00 (MSK+1) в Промышленном районе Самары загорелся автобус. Произошло это на ул. Урожайной на автобусной стоянке.
Об этом сообщает МЧС Самарской области.
По предварительной версии, «в автобусе МАЗ произошло короткое замыкание электропроводки с последующим горением». Пассажиров в транспорте не было. Пострадавших нет. Через 15 минут возгорание полностью потушили.