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В Промышленном районе Самары на стоянке загорелся автобус

Во вторник, 22 октября, около 18:00 (MSK+1) в Промышленном районе Самары загорелся автобус. Произошло это на ул. Урожайной на автобусной стоянке.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает МЧС Самарской области.

По предварительной версии, «в автобусе МАЗ произошло короткое замыкание электропроводки с последующим горением». Пассажиров в транспорте не было. Пострадавших нет. Через 15 минут возгорание полностью потушили.

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МЧС