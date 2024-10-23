Тело беженца из Бангладеш обнаружено на границе с Польшей в Каменецком районе

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. При осмотре установлено, что погибший был без верхней одежды, обуви и документов. Следователи установили, что погибшим является 43-летний гражданин Бангладеш.



«Власти Польши продолжают усугублять гуманитарный кризис на границе с Беларусью. Полное игнорирование прав человека и жесткая миграционная политика сформировала смертельный барьер для беженцев, пытающихся попасть в европейские страны. Следственным комитетом продолжается тщательное документирование фактов противоправной деятельности для дальнейшей правовой оценки», — подчеркнули правоохранители.