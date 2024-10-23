В Башкирии ревнивица несколько раз ударила мужа ножом.

По предварительным данным, накануне происшествия у женщины был день рождения. По случаю торжества супруги пригласили в гости знакомых и родственников. После застолья часть гостей разошлась по домам, а с оставшимися родственниками хозяева продолжили праздник на следующий день. В ходе посиделок между семейной парой возник конфликт на почве ревности — жена приревновала мужа к своей сестре. Горячительные напитки добавили градусов. Подозреваемая схватила кухонный нож и нанесла несколько ножевых ранений супругу. Родственница, став очевидицей драмы, вызвала скорую помощь.