В Башкирии ревнивица несколько раз ударила мужа ножом.

В Ишимбайском районе в полицию поступило сообщение о госпитализации 49-летнего местного жителя с ножевым ранением. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что к преступлению причастна 48-летняя супруга потерпевшего. Подозреваемую задержали, она во всем созналась.
По предварительным данным, накануне происшествия у женщины был день рождения. По случаю торжества супруги пригласили в гости знакомых и родственников. После застолья часть гостей разошлась по домам, а с оставшимися родственниками хозяева продолжили праздник на следующий день. В ходе посиделок между семейной парой возник конфликт на почве ревности — жена приревновала мужа к своей сестре. Горячительные напитки добавили градусов. Подозреваемая схватила кухонный нож и нанесла несколько ножевых ранений супругу. Родственница, став очевидицей драмы, вызвала скорую помощь.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Нож изъяли, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.