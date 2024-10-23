Задержан бывший и.о. замгубернатора Севастополя — при получении взятки

Согласно материалам дела, еще в конце 2023 года чиновник на систематической основе решил получать «прибавку» к зарплате от представителя ПАО «Севастопольгаз» и ООО «Цифровые технологии» за общее покровительство. Посредником согласился быть предприниматель Максим Ларин. По версии следствия, Горлов потребовал от бизнесмена отдавать ему через Ларина с декабря 2023 года каждый месяц 1 млн рублей за способствование в обеспечении своевременной оплаты и погашении задолженности по заключенным договорам с подведомственными учреждениями, а также за общее покровительство по службе. Позже, считает следствие, Горлов потребовал от потерпевшего передать ему за полгода взятку в размере 6 млн рублей. После этого, в начале августа 2024 года, мужчина обратился в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Сначала был задержан Ларин, которому передали 6 млн рублей для Горлова. Дальнейшие действия Ларина осуществлялись под контролем сотрудников правоохранительных органов. В момент получения денег чиновник был задержан.