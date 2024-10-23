Воронежский бизнесмен дал показания по делу о взятках в Министерстве обороны

Кроме того, в сентябре РИА «Воронеж» сообщало об аресте Валерия Муминджанова. Высокопоставленного военного обвинили в получении взятки на сумму более 20 млн рублей. Взятки Муминджанов получал уже в звании генерал-майора и на должности главы департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны России. Следствие считает, что за взятку военный способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе и на территорию проведения СВО. Сумма контрактов на поставку превысила 1,5 млрд рублей. На момент ареста Валерий Муминджанов уже являлся заместителем командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению.