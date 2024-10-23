Воронежский бизнесмен дал показания по делу о взятках в Министерстве обороны

Бывшего начальника вещевого управления Министерства обороны России Владимира Демчика арестовали по обвинению в получении взятки в размере 4 млн рублей от генерального директора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова за привлечение предприятия к исполнению контрактов на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных сил России. Сам Александр Свистунов также был арестован. Показания против них дал воронежский бизнесмен Олег Трибунских. Об этом сообщил «Коммерсант».
По информации издания, эти 4 млн рублей у полковника Владимира Демчика были обнаружены еще в 2017 году. Было возбуждено уголовное дело, однако затем его прекратили, поскольку военнослужащему удалось доказать законность происхождения средств. Теперь же после показаний Олега Трибунских дело возобновили.
Владимира Демчика обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Александра Свистунова обвиняют по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). Максимальное наказание по обеим статьям — 15 лет лишения свободы.
Владимир Демчик занимал должность начальника вещевого управления Министерства обороны России с 2016 по 2018 год, а до этого в течение двух лет являлся руководителем вещевого управления штаба материально-технического обеспечения ВС РФ. Заместителем начальника штаба тогда был генерал Валерий Муминджанов, а общее руководство штабом осуществлял заместитель министра обороны генерал Дмитрий Булгаков. Ранее Дмитрия Булгакова тоже арестовали, предъявив обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье — десять лет лишения свободы.
Кроме того, в сентябре РИА «Воронеж» сообщало об аресте Валерия Муминджанова. Высокопоставленного военного обвинили в получении взятки на сумму более 20 млн рублей. Взятки Муминджанов получал уже в звании генерал-майора и на должности главы департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны России. Следствие считает, что за взятку военный способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе и на территорию проведения СВО. Сумма контрактов на поставку превысила 1,5 млрд рублей. На момент ареста Валерий Муминджанов уже являлся заместителем командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению.
Валерий Муминджанов также имеет отношение к Воронежу. В столице Черноземья он начинал свой карьерный путь с должности начальника вещевой службы бригады материального обеспечения 20-й армии. По информации СМИ и tg-каналов, в столице Черноземья после ареста у генерал-майора нашли квартиру в военном городке на территории Коминтерновского района и автомобиль Land Rover Freelander.
Олег Трибунских также дал показания и против Валерия Муминджанова, рассказав о взятке, которую получил генерал-майор. Однако Валерий Муминджанов уже подал ходатайство о заключении с ним контракта на участие в специальной военной операции, и его уголовное преследование будет приостановлено.
Валерий Муминджанов, Владимир Демчик и Александр Свистунов отрицают свою вину и называют Олега Трибунских провокатором, сообщая, что он был неоднократно судим.