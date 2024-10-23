Со стройки в Воронеже украли кабель на полмиллиона

Подозреваемых задержали с поличным, когда они вернулись на объект за новой партией кабеля. У похитителей при обыске нашли и изъяли 13 бухт кабеля на сумму более 60 тысяч рублей. В отношении задержанный возбудили уголовные дела по статье «Кража». Сейчас фигуранты находятся в изоляторе. Решается вопрос об их аресте.