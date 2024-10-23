Со стройки в Воронеже украли кабель на полмиллиона

В сентябре в полицию заявили о пропаже со стройки на улице Краснознаменной электрического кабеля стоимостью больше полумиллиона рублей.
По камерам наружного видеонаблюдения оперативники установили, что украденный кабель неизвестные увезли с объекта на автомобиле «ВАЗ-2110». Дальнейшее расследование вывели полицейских на след трех молодых людей в возрасте 19 и 20 лет, которые ранее проходили стажировку на стройке. Злоумышленники знали расположение всех камер наблюдения и «слепых зон».
Подозреваемых задержали с поличным, когда они вернулись на объект за новой партией кабеля. У похитителей при обыске нашли и изъяли 13 бухт кабеля на сумму более 60 тысяч рублей. В отношении задержанный возбудили уголовные дела по статье «Кража». Сейчас фигуранты находятся в изоляторе. Решается вопрос об их аресте.