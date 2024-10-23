Челябинец забил собутыльника до смерти кирпичом

Убийство произошло в доме в селе Калачево во время застолья. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.
Тело убитого мужчины обнаружили соседи, которым показалось подозрительным, что дверь в квартиру открыта. Прибывшие на место полицейские и следователи осмотрели квартиру, опросили соседей и очевидцев.
В областном полицейском Главке сообщили, что расследование на личный контроль взяло руководство ОМВД Копейска. Правоохранители выясняли круг знакомых убитого. Вскоре появился и подозреваемый — челябинец, который ранее уже был судим за убийство и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Мужчину задержали и отправили в ИВС.
«По предварительным данным, злоумышленник ударил жителя села Калачево кирпичом по голове во время совместного застолья в квартире потерпевшего», — прокомментировали в ГУ МВД России по Челябинской области.
В СУ СК России по Челябинской области, в свою очередь, сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 55-летнего челябинца. Там также уточнили, что погибший 58-летний житель поселка Калачево получил как минимум пять ударов по голове кирпичом.