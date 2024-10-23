В Башкирии должница по алиментам спряталась от приставов в шкафу

Нерадивая мать ознакомилась с постановлением и поспешила скрыться. Перебивалась женщина случайными заработками: пасла овец и коз у местных фермеров. В один из дней приставы узнали, что скрывающаяся от них должница живет с мужчиной в его доме в Давлекановском районе. Приставы нагрянули к ухажеру, но он заявил, что возлюбленная тут не появлялась. Выходя из дома, сотрудники ФССП заметили шкаф, в нем и пряталась женщина.