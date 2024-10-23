В Башкирии должница по алиментам спряталась от приставов в шкафу

Злостную неплательщицу алиментов из Давлеканово нашли в шкафу. Женщина спряталась в гардероб, надеясь обхитрить судебных приставов, но план оказался плохо продуманным.
Как рассказали в ГУФССП по Башкирии, жительница Башкирии родила мальчика и практически сразу же забыла о его существовании. Мать променяла новорожденного на водку и гулянки и отказывалась исполнять родительские обязанности. Когда долг по алиментам стал большим, пристав привлек женщину к административной ответственности по статье «неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», а суд назначил наказание в виде обязательных работ.
Нерадивая мать ознакомилась с постановлением и поспешила скрыться. Перебивалась женщина случайными заработками: пасла овец и коз у местных фермеров. В один из дней приставы узнали, что скрывающаяся от них должница живет с мужчиной в его доме в Давлекановском районе. Приставы нагрянули к ухажеру, но он заявил, что возлюбленная тут не появлялась. Выходя из дома, сотрудники ФССП заметили шкаф, в нем и пряталась женщина.
Должницу задержали и поместили в камеру для административно задержанных на семь суток. Теперь ей грозит уголовная ответственность.
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