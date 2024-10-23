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Ни семьи, ни работы: Житель Мелитополя отправился на 16 лет за решетку, устроив три теракта в локомотивном депо

В Ростове осудили мужчину, который устроил три теракта вместе с соседом.
Источник: Комсомольская правда

В Южном окружном военном суде за терроризм к серьезному сроку приговорили 33-летнего мужчину.

В СВОИХ НЕУДАЧАХ ВИНИЛИ ДРУГИХ.

После того, как Запорожская область воссоединилась с Россией, Михаил остался жить в Мелитополе — городе, в котором родился и вырос. По словам источника издания, ни семьей, ни работой обзавестись мужчина не успел. Зато злобы, по всей видимости, было хоть отбавляй. Во всех неудачах он винил кого угодно, но не себя.

Как-то в подъезде столкнулся со своим знакомым, который совсем недавно переехал в ту же многоэтажку. Разговорились. 43-летний приятель пожаловался на безработицу. В общем, у обоих оказались схожие проблемы. Более того, как и сам Михаил, сосед винил во всех своих неурядицах кого угодно, только не себя.

Позже следствие выяснит, что к моменту этой встречи Михаил состоял в террористическом сообществе и был готов действовать по указке онлайн-кураторов. Вот только ему не хватало помощника.

УСТРОИЛИ ТРИ ТЕРАКТА.

Во время первой, казалось бы, безобидной болтовни с соседом мелитополец выяснил, как тот смотрит на жизнь. В следующий раз Михаил предложил знакомому присоединиться к террористическому сообществу. Соседа не пришлось долго уговаривать. Тот с энтузиазмом принял приглашение.

В общем, когда появился напарник, Михаил сказал, что выполнит задание. Тогда кураторы скинули геолокацию тайника со взрывчаткой. Он находился недалеко от многоэтажки. Мужчины принесли все компоненты бомб домой и стали готовиться к взрыву. В качестве объекта выбрали Мелитопольское локомотивное депо.

Какое-то время приятели просто бродили около предприятия и изучали расписание сотрудников. Потом ночью, захватив бомбу, пришли к депо. Перелезли через забор, нашли старый локомотив, прикрепили к нему взрывчатку, на которой стоял таймер, и убежали. Как только мужчины покинули территорию, прогремел взрыв. В следующем месяце по такой же схеме они подорвали второй локомотив, а затем — и третий. К счастью, обошлось без жертв.

16 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ.

Силовикам достаточно быстро удалось выйти на след подрывников и задержать их. На одном из допросов Михаил скажет, что не планировал никого убивать, просто хотел напугать людей.

Против него возбудили дело по статьям «Участие в террористическом сообществе», «Содействие террористической деятельности», «Террористический акт», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств».

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области сказали, что суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшихся — в исправительной колонии строгого режима.

В качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. Второй задержанный еще ожидает приговор.