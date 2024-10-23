Ни семьи, ни работы: Житель Мелитополя отправился на 16 лет за решетку, устроив три теракта в локомотивном депо

Какое-то время приятели просто бродили около предприятия и изучали расписание сотрудников. Потом ночью, захватив бомбу, пришли к депо. Перелезли через забор, нашли старый локомотив, прикрепили к нему взрывчатку, на которой стоял таймер, и убежали. Как только мужчины покинули территорию, прогремел взрыв. В следующем месяце по такой же схеме они подорвали второй локомотив, а затем — и третий. К счастью, обошлось без жертв.