В Омске две подруги решили заняться покупкой-продажей крипты и потеряли 11 млн

Две омички потеряли 11 млн рублей на «валютной бирже». Женщины длительное время инвестировали и выводили полученный доход, пока не решили сыграть по-крупному.
Как стало известно, подруги решили заняться инвестициями, и одна из них даже прошла курсы. В какой-то момент одна из девушек стала работать с якобы брокером, посоветовавшим ей обзавестись компаньоном.
Тогда омички установили на телефон специальное приложение и внесли туда 100 тыс. рублей. Начинающие инвесторы каждый день следили за курсом криптовалюты. Куратор убедил женщин, что за безопасность на платформе отвечает специальный робот с искусственным интеллектом.
На протяжении трех месяцев подругам удавалось выводить полученную прибыль и гасить кредиты, которые они брали для пополнения счета. В итоге потерпевшие решили внести довольно крупные суммы денег — 2 и 9 млн рублей.
Спустя какое-то время подруги заметили, что деньги больше не вывалятся, а баланс счета равнялся нулю. В техподдержке женщин заверили, что произошел просто сбой и предложили процедуру восстановления, которая стоила 200 долларов. После этого женщинам перестали отвечать.
Тогда омички поняли, что нарвались на мошенников и обратились в полицию. На злоумышленников завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»).