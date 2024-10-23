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В Омске две подруги решили заняться покупкой-продажей крипты и потеряли 11 млн

Куратор женщин попросил скачать их специальное приложение, которые в последствии оказалось мошенническим.

Источник: Комсомольская правда

Две омички потеряли 11 млн рублей на «валютной бирже». Женщины длительное время инвестировали и выводили полученный доход, пока не решили сыграть по-крупному.

Как стало известно, подруги решили заняться инвестициями, и одна из них даже прошла курсы. В какой-то момент одна из девушек стала работать с якобы брокером, посоветовавшим ей обзавестись компаньоном.

Тогда омички установили на телефон специальное приложение и внесли туда 100 тыс. рублей. Начинающие инвесторы каждый день следили за курсом криптовалюты. Куратор убедил женщин, что за безопасность на платформе отвечает специальный робот с искусственным интеллектом.

На протяжении трех месяцев подругам удавалось выводить полученную прибыль и гасить кредиты, которые они брали для пополнения счета. В итоге потерпевшие решили внести довольно крупные суммы денег — 2 и 9 млн рублей.

Спустя какое-то время подруги заметили, что деньги больше не вывалятся, а баланс счета равнялся нулю. В техподдержке женщин заверили, что произошел просто сбой и предложили процедуру восстановления, которая стоила 200 долларов. После этого женщинам перестали отвечать.

Тогда омички поняли, что нарвались на мошенников и обратились в полицию. На злоумышленников завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»).