В Омске две подруги решили заняться покупкой-продажей крипты и потеряли 11 млн

Спустя какое-то время подруги заметили, что деньги больше не вывалятся, а баланс счета равнялся нулю. В техподдержке женщин заверили, что произошел просто сбой и предложили процедуру восстановления, которая стоила 200 долларов. После этого женщинам перестали отвечать.