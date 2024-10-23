Новый вид мошенничества: пенсионеров обманывают от имени Соцфонда в Красноярске

В Красноярске мошенники стали звонить жителям под видом сотрудников Социального фонда и сообщать о возможности перерасчета пенсии. Они пытаются войти в доверие граждан и получить доступ к персональным данным или денежным средствам.
Преступники сообщают гражданину, что его пенсия может быть увеличена, так как выявлен неучтенный трудовой стаж. Далее они предлагают записать гражданина на прием в клиентскую службу регионального Отделения СФР и для этого просят продиктовать код, который поступит в смс-сообщении на телефон.
«Будьте бдительны! Никогда не называйте звонящим по телефону паспортные данные, номер банковской карты, ПИН- или СМС-код или пароль от личного кабинета. Пожалуйста, напоминайте об этом близким и знакомым старшего поколения!», — добавили в ОСФР по Красноярскому краю.
Отметим, что работники Соцфонда не обходят дома с предложениями для пенсионеров. Услуги оказываются бесплатно в клиентских службах Отделения СФР по Красноярскому краю, МФЦ или онлайн через портал Госуслуг.