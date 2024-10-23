Новый вид мошенничества: пенсионеров обманывают от имени Соцфонда в Красноярске

Преступники сообщают гражданину, что его пенсия может быть увеличена, так как выявлен неучтенный трудовой стаж. Далее они предлагают записать гражданина на прием в клиентскую службу регионального Отделения СФР и для этого просят продиктовать код, который поступит в смс-сообщении на телефон.