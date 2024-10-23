«74-летний водитель проехал на красный». В Минске Mercedes выехал на тротуар и врезался в здание, столкнувшись со Skoda

В Минске в результате столкновения двух иномарок, одна оказалась на тротуаре и врезалась в здание. Подробности рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло 23 октября около 08.00 утра на улице Куйбышева. По предварительной информации, 74-летний водитель «Шкоды» на пересечении с улицей Киселева проехал на красный сигнал светофора и врезался в «Мерседес». От удара «Мерседес» вылетел на тротуар и врезался в стену здания.
Водитель выехал на красный и совершил ДТП. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
— В результате аварии никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения, — прокомментировали в УГАИ.
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