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«74-летний водитель проехал на красный». В Минске Mercedes выехал на тротуар и врезался в здание, столкнувшись со Skoda

Водитель Mercedes врезался в здание после столкновения со Skoda в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске в результате столкновения двух иномарок, одна оказалась на тротуаре и врезалась в здание. Подробности рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло 23 октября около 08.00 утра на улице Куйбышева. По предварительной информации, 74-летний водитель «Шкоды» на пересечении с улицей Киселева проехал на красный сигнал светофора и врезался в «Мерседес». От удара «Мерседес» вылетел на тротуар и врезался в стену здания.

Водитель выехал на красный и совершил ДТП. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

— В результате аварии никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения, — прокомментировали в УГАИ.

А еще женщина-водитель погибла в ДТП микроавтобуса с поездом на переезде под Борисовом.

Еще белоруска погибла в ожидании ГАИ на трассе по Осиповичами: «Осталась в машине после мелкого ДТП».