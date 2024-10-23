Крымчанка сдала свою квартиру мошенникам и лишилась жилья

Как выяснило следствие, два года назад злоумышленница вышла на связь с неким мужчиной, который предложил ей подзаработать. Нужно было арендовать квартиры в других городах для последующей перепродажи. Девушка согласилась и спустя время приехала в Симферополь, где ее встретил незнакомый мужчина, который передал ей деньги и поддельный паспорт на ее имя, изготовленный кустарным способом. Также «работодатель» познакомил девушку с подельником — 37-летним ростовчанином, который по легенде играл роль сожителя «квартирантки».