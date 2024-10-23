Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре под Новосибирском

Днем 22 октября в городе Бердске Новосибирской области вспыхнули два частных дома и два гаража на улице Рогачева. На место ЧП незамедлительно прибыли новосибирские спасатели, которым уже удалось ликвидировать открытое горение.
— За полтора часа сотрудники МЧС потушили огонь, предотвратив его дальнейшее распространение на соседние жилые дома и строения. Предварительная общая площадь пожара составила 284 квадратных метра, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
На данный момент специалисты продолжают проливать водой и разбирать обгоревшие конструкции. В процессе задействованы 15 огнеборцев и 4 единицы техники.
К сожалению, в ходе пожара пострадал как минимум один человек. Ранее мы писали, что с места ЧП госпитализировали мужчину с ожогами лица.
Что касается причины пожара, то ее установлением будут заниматься дознаватели МЧС.
Как сообщала КП-Новосибирск, поздно вечером 21 октября в городе Бердске так же загорелся частный дом. Позже удалось выяснить, что возгорание произошло по вине хозяина, который неправильно утилизировал золу из печи.