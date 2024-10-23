Число авиарейсов из Уфы в ОАЭ увеличится до семи раз в неделю

Из Уфы в Шарджу (ОАЭ) чаще будут летать самолеты. Об увеличении количества рейсов сообщила авиакомпания Air Arabia. Как пояснил перевозчик, на период осенних каникул и новогодних праздников число полетов вырастет до семи в неделю.
Также жители Башкирии могут улететь с удобными пересадками на Мальдивы, Шри-Ланку, в Таиланд, Малайзию и Катар.
Напомним, ранее стало известно, что между Уфой и Абхазией может появиться прямое авиасообщение.
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