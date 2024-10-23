Рэпера Гуфа задержали в подмосковной Апрелевке

Мужчины моментально сцепились, а в ходе драки Долматов ударил своего оппонента по уху, а также повредил свою руку.
Пострадавший снял побои, написал заявление на Гуфа, и обоих доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.
По данным SHOT, сегодня рано утром он приставал к девушке, которая не стала этого терпеть и набрала своему брату.
Мужчины моментально сцепились, а в ходе драки Долматов ударил своего оппонента по уху, а также повредил свою руку.
Пострадавший снял побои, написал заявление на Гуфа, и обоих доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.