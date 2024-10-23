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Рэпера Гуфа задержали в подмосковной Апрелевке

По данным SHOT, сегодня рано утром он приставал к девушке, которая не стала этого терпеть и набрала своему брату.

Источник: Телеграм-канал Shot

Мужчины моментально сцепились, а в ходе драки Долматов ударил своего оппонента по уху, а также повредил свою руку.

Пострадавший снял побои, написал заявление на Гуфа, и обоих доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.