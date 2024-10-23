Двое мужчин едва не погибли при пожаре в селе Ростовской области

В селе Латоново Ростовской области при пожаре спасли двух мужчин. Они едва не задохнулись от едкого дыма, рассказали 23 октября в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— Пожар произошел ранним утром. Хозяин дома выпивал с приятелем, а потом уснул с сигаретой. В итоге мужчин вывели на свежий воздух, огонь был потушен на 4 кв. метрах, — сообщили в ведомстве.
Всего от МЧС на месте происшествия работали восемь человек, использовалось две единицы техники.
Напомним, ранее в селе Покровское из-за неосторожного курения погиб мужчина. Всего же с начала года при похожих обстоятельствах умерли 66 человек. Жителей Дона просят не курить лежа и всегда пользоваться пепельницей.