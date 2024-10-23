Во Флориде 13 человек умерли от «пожирающей плоть» бактерии

Vibrio vulnificus принадлежит к тому же виду, что и холерный вибрион. Заразиться им можно в том числе через загрязненную воду. Бактерии называют «пожирателями плоти» — они могут вызывать «расплавление» тканей человека, а также поражение желудочно-кишечного тракта. Ежегодно в США инфекцией заражаются около ста человек, каждый пятый из заболевших умирает.