Мать погибшей в Ташкенте Инессы Паперной рассказала о последнем разговоре с ней

— У меня будто ёкнуло. Поняла, что что-то случилось, волновалась. А мне ведь на следующий день нужно было возвращаться в Иркутск. Не получив от дочери ответа, решила не лететь, и в этот момент мне позвонили и сообщили о произошедшем, — рассказала женщина.