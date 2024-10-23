Мать погибшей в Ташкенте Инессы Паперной рассказала о последнем разговоре с ней

Российская журналистка родом из Иркутска была найдена мертвой в одном из отелей Ташкента. Вместе с ней в номере был и ее возлюбленный без признаков жизни. КП-Иркутск связалась с матерью погибшей журналистки. Женщина поделилась, что в день трагедии 19 октября она почувствовала, что что-то могло случиться, когда не дозвонилась дочери.
— У меня будто ёкнуло. Поняла, что что-то случилось, волновалась. А мне ведь на следующий день нужно было возвращаться в Иркутск. Не получив от дочери ответа, решила не лететь, и в этот момент мне позвонили и сообщили о произошедшем, — рассказала женщина.
За дело смерти российских туристов взялись в генпрокуратуре Узбекистана, там и поделились версией, что сибирячка вместе с парнем могла отравиться болотным газом, который попал в номер по вентиляции, во время чистки бассейна.