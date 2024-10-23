Массовое ДТП на федеральной трассе М-5 в Челябинской области: есть пострадавшие

Сообщается, что сегодня утром водитель Hyundai не убедился в безопасности маневра, и, совершая обгон, столкнулся со встречной «Газелью». После легковушка влетела в грузовик Man с полуприцепом. От удара «Газель» развернуло на 180 градусов, и машина совершила опрокидывание на встречную Lada Kalina.