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Ехал за пенсией: Реальный срок получил 73-летний водитель, из-за которого шесть человек погибли на трассе под Ростовом

В колонию на четыре года отправили 73-летнего пенсионера, устроившего аварию с шесть погибшими под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на скамье подсудимых оказался 73-летний мужчина. Пенсионера обвинили в том, что тот нарушил правила дорожного движения и спровоцировал серьезную аварию.

ПОКАЗАЛОСЬ..

Жуткое ДТП произошло еще в сентябре прошлого года. Пожилому жителю Мариуполя срочно понадобилось на Дон: нужно было совершить кое-какие покупки и заодно получить пенсию. В поездку он взял с собой и четверых приятелей в возрасте.

На «Приоре» они добрались до Неклиновского района. И тут мужчине вдруг показалось, что машина впереди начала тормозить. Он решил ее обогнать, выехал на полосу встречного движения и в результате, в боковую часть легковушки врезалась «десятка».

Удар был такой силы, что обе машины превратились в груду металлолома. Четверо пенсионеров из Мариуполя скончались на месте. Погиб и водитель «десятки» — житель одного из сел в Неклиновском районе. Его родного брата, который находился вместе в машине, с серьезными травмами доставили в больницу Таганрога. Вот только спасти и его не удалось.

С ДЕТСТВА НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА.

О братьях известно, что они с детства были не разлей вода. Повзрослев, жили неподалеку друг от друга и даже вместе трудились. В день, когда произошло столкновение, мужчины как раз ехали на работу в Таганрог…

Водителя «Приоры» задержали сразу. Против него завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». На время следствия пенсионера отправили в СИЗО.

Как рассказали в пресс-службе Ростовской областной прокуратуры, Неклиновский районный суд признал вину водителя.

— Его приговорили к четырем годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года.

Приговор не вступил в законную силу.