Ехал за пенсией: Реальный срок получил 73-летний водитель, из-за которого шесть человек погибли на трассе под Ростовом

Удар был такой силы, что обе машины превратились в груду металлолома. Четверо пенсионеров из Мариуполя скончались на месте. Погиб и водитель «десятки» — житель одного из сел в Неклиновском районе. Его родного брата, который находился вместе в машине, с серьезными травмами доставили в больницу Таганрога. Вот только спасти и его не удалось.