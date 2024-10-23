В Волгограде водитель «ГАЗели» сбил ребенка на самокате

По предварительной информации, водитель микроавтобуса сбил несовершеннолетнего, который пересекал проезжую часть на самокате по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Удар был настолько сильным, что школьника отбросило на несколько метров. С пострадавшим был еще один мальчик, но тот в последний момент успел увернуться от машины.