Лжесотрудники ЦБ обманули жительницу Арзамаса на 2,3 млн рублей

Мошенники обманули жительницу Арзамаса на 2,3 миллиона рублей. Полиция возбудила уголовное дело, ведётся розыск преступников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
В июле этого года 37-летней женщине позвонил неизвестный. Голос на том конце провода представился сотрудником Центрального Банка. Он заявил о том, что может помочь женщине погасить все кредиты, которые якобы оформили на её имя злоумышленники под залог квартиры. Испуганная женщина доверилась мужчине и оформила кредиты в двух банках на общую сумму 2,3 миллиона рублей, а после перевела на «безопасные» счета. Как только лжесотрудники ЦБ получили переводы, то на связь выходить перестали. Тогда женщина и поняла, что наткнулась на мошенников.
Напомним, ранее жительница Навашино стала жертвой мошенников на сайте поиска попутчиков, её обманули на 12 тысяч рублей.
Также на днях в полицию Балахны обратилась местная жительница: с её карты украли деньги и хуже всего тот факт, что снять денежные средства мошенникам «помогла» 11-летняя дочка потерпевшей. Как оказалось, школьница попалась на довольно распространённую схему обмана, ведь аккаунт её одноклассницы просто-напросто взломали, распространяя близким и знакомым фейковые сообщения.