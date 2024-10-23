Лжесотрудники ЦБ обманули жительницу Арзамаса на 2,3 млн рублей

В июле этого года 37-летней женщине позвонил неизвестный. Голос на том конце провода представился сотрудником Центрального Банка. Он заявил о том, что может помочь женщине погасить все кредиты, которые якобы оформили на её имя злоумышленники под залог квартиры. Испуганная женщина доверилась мужчине и оформила кредиты в двух банках на общую сумму 2,3 миллиона рублей, а после перевела на «безопасные» счета. Как только лжесотрудники ЦБ получили переводы, то на связь выходить перестали. Тогда женщина и поняла, что наткнулась на мошенников.