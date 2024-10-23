Мэр Сухого Лога: в эвакуации нет надобности

— Недавно поступила информации о происшествии. Она связана с хлопком в третьем подъезде пятиэтажного дома. Все экстренные службы находятся на месте. Пострадавших нет, все живы. В госпитализации никто не нуждается. Существенных повреждений дому не причинено. Мы видим, что выбиты стекла. Наводим порядок. В течение двух часов все уберем. Никакой эвакуации проводить не приходится, в ней нет надобности, — сообщает Рафаил Мингалимов.