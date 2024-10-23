Мэр Сухого Лога: в эвакуации нет надобности

Взрыв газа произошел в одной из квартир на третьем этаже. На место ЧП приехал глава городского округа Сухой Лог Рафаил Мингалимов и оценил последствия.
— Недавно поступила информации о происшествии. Она связана с хлопком в третьем подъезде пятиэтажного дома. Все экстренные службы находятся на месте. Пострадавших нет, все живы. В госпитализации никто не нуждается. Существенных повреждений дому не причинено. Мы видим, что выбиты стекла. Наводим порядок. В течение двух часов все уберем. Никакой эвакуации проводить не приходится, в ней нет надобности, — сообщает Рафаил Мингалимов.
Квартира, в которой произошел взрыв, принадлежит пенсионерке. В ней жил е внук с супругой и маленьким ребенком. Предварительно, взрослых в момент ЧП дома не было. А квартира была отключена от газа за долги.