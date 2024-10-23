Белорус спрятал деньги в носок перед сном и пошел в милицию

Так, к правоохранителям обратился мужчина, который рассказал, что у него украли деньги. Заявитель накануне днем с сожительницей шел в гости к знакомой, но по дороге они познакомились с мужчиной по имени Александр. Все вместе они выпивали алкоголь в гостях у знакомой. Перед сном мужчина спрятал в носок 100 белорусских рублей, а утром, проснувшись, денег не обнаружил, как пропал и новый знакомый.