Под Новосибирском насмерть разбился водитель «Нивы», которая улетела в озеро

— Примерно в 14 часов 20 минут водитель автомобиля «ВАЗ-21214» двигался со стороны деревни Демидовка в сторону деревни Студеново. В пути следования при неустановленных обстоятельствах он совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, — уточнили в сообщении.