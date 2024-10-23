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Под Новосибирском насмерть разбился водитель «Нивы», которая улетела в озеро

На месте работает следственно-оперативная группа.

Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области

Днем 23 октября в Карасукском районе Новосибирской области произошло ДТП, в ходе которого погиб водитель отечественного автомобиля «ВАЗ-21214».

— Примерно в 14 часов 20 минут водитель автомобиля «ВАЗ-21214» двигался со стороны деревни Демидовка в сторону деревни Студеново. В пути следования при неустановленных обстоятельствах он совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, — уточнили в сообщении.

В результате ДТП водитель 1957 года рождения скончался до приезда скорой медицинской помощи.

На месте уже работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит установить все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что 22 октября в Калининском районе Новосибирска водитель «99-й» сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе.

Помимо этого, тем же днем в Октябрьском районе областного центра водитель Хонды сбил 87-летнего пенсионера, который так же переходил дорогу по «зебре».