Летевший из Антальи в Петербург самолет отправили в Москву

Пассажирам самолета, летевшего из Антальи в Петербург утром 23 октября, пришлось сделать незапланированную остановку в Москве. Рейс вылетел из точки назначения в 08:34 и должен был приземлиться в 12:10. Однако сел он только в 13:30, и произошло это в Домодедово. Об этом свидетельствуют данные с онлайн-табло двух аэропортов.
— Запланированное время прилета в Петербург — 16:00, — указано на сайте аэропорта Пулково.
SPB.KP.RU обратился за комментарием в пресс-службу воздушной гавани, чтобы узнать причину таких изменений в маршруте. Пока ответ не получен. Но можно предположить, что поводом для этого послужили погодные условия. Ведь в Петербурге с самого утра наблюдается сильный ветер. Кроме того, в некоторых районах прошли дожди и град.
Что касается других рейсов, то на прибытие задерживается только самолет из Нижнекамска. Он должен был сесть еще в 13:10, но теперь посадка ожидается в 14:23.