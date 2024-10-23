Летевший из Антальи в Петербург самолет отправили в Москву

Пассажирам самолета, летевшего из Антальи в Петербург утром 23 октября, пришлось сделать незапланированную остановку в Москве. Рейс вылетел из точки назначения в 08:34 и должен был приземлиться в 12:10. Однако сел он только в 13:30, и произошло это в Домодедово. Об этом свидетельствуют данные с онлайн-табло двух аэропортов.