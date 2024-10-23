В убийстве аниматоров на Кубани разберутся присяжные заседатели

Несмотря на самоуверенность последних и активное заметание следов, оперативники вышли на бандитов буквально за считанные дни. Они засветились, когда обналичивали карточки Кирилла в банкомате. Самого хозяина карт, как потом выяснилось, уже не было в живых. Ему перерезали горло и прикопали недалеко от того места, где позже сожшли машину.