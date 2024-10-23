В убийстве аниматоров на Кубани разберутся присяжные заседатели

Краснодарский краевой суд 24 октября соберется на первое (после предварительных) заседание по делу об убийстве аниматоров. 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко заманили в ловушку на дороге, когда они возвращались домой в Усть-Лабинск с детского праздника. Студентка педколледжа Татьяна подрабатывала в ивент-агентстве четы Чубко, а Кирилл раскручивал свой небольшой бизнес вместе с женой.
Бандиты поймали их на дороге, когда машина Кирилла обоими колесами угодила в огромную яму. Дальше ехать с такой поломкой было нельзя, хотя до дома оставалось не больше получаса. Кирилл доверился попутчикам.
— Последний звонок от него был, что перебортует колесо и поедут, ребята какие-то помогают! — рассказывала жена Кирилла Дарья.
Именно она первая забила тревогу, когда не дождалась мужа домой, а на телефон стали приходить сообщения о списанных деньгах со счетов супругов. Телефон Кирилла перестал отвечать. А голос Татьяны прозвучал странно и запуганно, когда Дарье удалось единственный раз дозвониться до нее.
Но жена Кирилла, заявив в полицию, не сдалась и организовала поиски по окрестным лесам и полям. Когда нашлась только обгоревшая машина Кирилла, сомнений не осталось: ее муж и Татьяна стали жертвами преступников.
Несмотря на самоуверенность последних и активное заметание следов, оперативники вышли на бандитов буквально за считанные дни. Они засветились, когда обналичивали карточки Кирилла в банкомате. Самого хозяина карт, как потом выяснилось, уже не было в живых. Ему перерезали горло и прикопали недалеко от того места, где позже сожшли машину.
Татьяну они восприняли как члена семьи бизнесмена Кирилла, потому возили по банкоматам, надеясь на помощь в снятии наличности с карт. Но девушка лишь тем самым продлила себе жизнь на несколько часов. В итоге ее тоже зарезали и запокали.
Все это похоже на страшный сценарий криминального фильма, который не должен был стать явью. Но двое бандитов сами признались в преступлениях и сдали главаря.
Трое Арам Татосян, Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян сели на скамью подсудимых. Однако по требованию главного идейного вдохновителя нападения на аниматоров — Демьяна Кеворкьяна разбираться в деле будут присяжные заседатели.
Он не признается в убийстве молодых людей, как его напарники. И требует более объективного расследования.
24 октября суд соберется, чтобы объявить о наборе присяжных.