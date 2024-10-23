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В убийстве аниматоров на Кубани разберутся присяжные заседатели

На Кубани 24 октября начинается громкий судебный процесс по делу об убийстве аниматоров.

Краснодарский краевой суд 24 октября соберется на первое (после предварительных) заседание по делу об убийстве аниматоров. 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко заманили в ловушку на дороге, когда они возвращались домой в Усть-Лабинск с детского праздника. Студентка педколледжа Татьяна подрабатывала в ивент-агентстве четы Чубко, а Кирилл раскручивал свой небольшой бизнес вместе с женой.

Бандиты поймали их на дороге, когда машина Кирилла обоими колесами угодила в огромную яму. Дальше ехать с такой поломкой было нельзя, хотя до дома оставалось не больше получаса. Кирилл доверился попутчикам.

— Последний звонок от него был, что перебортует колесо и поедут, ребята какие-то помогают! — рассказывала жена Кирилла Дарья.

Именно она первая забила тревогу, когда не дождалась мужа домой, а на телефон стали приходить сообщения о списанных деньгах со счетов супругов. Телефон Кирилла перестал отвечать. А голос Татьяны прозвучал странно и запуганно, когда Дарье удалось единственный раз дозвониться до нее.

Но жена Кирилла, заявив в полицию, не сдалась и организовала поиски по окрестным лесам и полям. Когда нашлась только обгоревшая машина Кирилла, сомнений не осталось: ее муж и Татьяна стали жертвами преступников.

Несмотря на самоуверенность последних и активное заметание следов, оперативники вышли на бандитов буквально за считанные дни. Они засветились, когда обналичивали карточки Кирилла в банкомате. Самого хозяина карт, как потом выяснилось, уже не было в живых. Ему перерезали горло и прикопали недалеко от того места, где позже сожшли машину.

Татьяну они восприняли как члена семьи бизнесмена Кирилла, потому возили по банкоматам, надеясь на помощь в снятии наличности с карт. Но девушка лишь тем самым продлила себе жизнь на несколько часов. В итоге ее тоже зарезали и запокали.

Все это похоже на страшный сценарий криминального фильма, который не должен был стать явью. Но двое бандитов сами признались в преступлениях и сдали главаря.

Трое Арам Татосян, Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян сели на скамью подсудимых. Однако по требованию главного идейного вдохновителя нападения на аниматоров — Демьяна Кеворкьяна разбираться в деле будут присяжные заседатели.

Он не признается в убийстве молодых людей, как его напарники. И требует более объективного расследования.

24 октября суд соберется, чтобы объявить о наборе присяжных.