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В Самаре три женщины похитили у банка свыше 18 миллионов рублей

В Октябрьском районном суде Самары будет рассматриваться дело о крупном мошенничестве, совершенном организованной группой, и неправомерном обороте средств платежей. Обвиняемыми являются три женщины, сообщили в региональной прокуратуре.

Источник: Коммерсантъ

По версии следствия, в 2019 году три жительницы Самары, в том числе сотрудница банка, вошли в состав организованной преступной группы для осуществления незаконных финансовых операций, направленных на получение кредитов. В течение четырех лет старший клиентский менеджер банка выпустила 278 банковских карт вымышленных граждан, сообщницы активировали их и через мобильное приложение оформили кредиты на сумму свыше 18 млн руб.

«Поступившие на подконтрольные счета деньги аккумулировались организатором и распределялись между соучастниками», — пояснили в надзорном ведомстве.

В ходе следствия был наложен арест на банковские счета и имущество обвиняемых. Уголовное дело в отношении организатора выделено в отдельное производство.