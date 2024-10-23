В Самаре три женщины похитили у банка свыше 18 миллионов рублей

По версии следствия, в 2019 году три жительницы Самары, в том числе сотрудница банка, вошли в состав организованной преступной группы для осуществления незаконных финансовых операций, направленных на получение кредитов. В течение четырех лет старший клиентский менеджер банка выпустила 278 банковских карт вымышленных граждан, сообщницы активировали их и через мобильное приложение оформили кредиты на сумму свыше 18 млн руб.