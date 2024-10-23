Землю по улице Пригородной на берегу Иртыша в Омске вернули государству

Компания «Причал55» добровольно отказалась от прав собственности на участок по улице Пригородной, на котором планировала построить жилой дом. Таким образом береговая полоса Иртыша вновь вернулась в федеральную собственность.
Напомним, с соответствующим иском в Арбитражный суд суд обратилась прокуратура Омской области. Как установил надзорный орган, в частные руки попала прибрежная полоса реки Иртыш. Земельный участок достался компании вместе с причалом, хотя закон устанавливает запрет на приватизацию земельных участков в пределах береговой полосы водного объекта, предназначенной для общего пользования.
Впоследствии владелец разграничил этот участок на два, на одном из которых планировал возвести жилой дом по улице Пригородной. Ранее по иску прокуратуры суд признал строительство незаконным, стройка была остановлена.
В ходе рассмотрения дела об истребовании участка ответчик добровольно отказался от прав на землю.
«В связи с этим прокуратура отказалась от заявленных требований. Производство по делу прекращено судом», — прокомментировали в ведомстве.