Землю по улице Пригородной на берегу Иртыша в Омске вернули государству

Напомним, с соответствующим иском в Арбитражный суд суд обратилась прокуратура Омской области. Как установил надзорный орган, в частные руки попала прибрежная полоса реки Иртыш. Земельный участок достался компании вместе с причалом, хотя закон устанавливает запрет на приватизацию земельных участков в пределах береговой полосы водного объекта, предназначенной для общего пользования.