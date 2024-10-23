Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар под Новосибирском

Днем 22 октября в городе Бердске Новосибирской области вспыхнули два частных дома и два гаража на улице Рогачева. На место ЧП незамедлительно прибыли новосибирские спасатели, которым к настоящему времени удалось полностью ликвидировать пожар.
— Все неотложные работы завершены, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Напомним, что предварительная общая площадь пожара составила 284 квадратных метра. В тушении участвовали 15 человек и 4 единицы техники. Благодаря оперативным действиям сотрудники МЧС смогли предотвратить дальнейшее распространение огня на соседние жилые дома.
К сожалению, в ходе пожара пострадал как минимум один человек: с места ЧП госпитализировали мужчину с ожогами лица. Теперь причину пожара будут устанавливать дознаватели МЧС.
Напомним, что накануне в Бердске произошел еще один пожар в частном доме. Возгорание произошло по вине хозяина, который выгреб не полностью остывшую золу из топки и высыпал в завалинку (специальный короб для утолщения стен, защищающий их от промерзаний). Через какое-то время деревянная стена дома загорелась.