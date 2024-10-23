Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар под Новосибирском

Напомним, что накануне в Бердске произошел еще один пожар в частном доме. Возгорание произошло по вине хозяина, который выгреб не полностью остывшую золу из топки и высыпал в завалинку (специальный короб для утолщения стен, защищающий их от промерзаний). Через какое-то время деревянная стена дома загорелась.