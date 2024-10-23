В Бурятии внук пытался сжечь нелюбимых бабушку и дедушку

— 28 июня 2024 года он решил совершить уже убийство родственников, для чего около полуночи проник к ним во двор, подпер входную дверь дома вилами, обложил ее поленьями и поджег при помощи газовой горелки. Потерпевшие, услышав шум, проснулись и смогли выбраться из горящего дома через окно, — поделились следователи.