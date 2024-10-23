В Бурятии внук пытался сжечь нелюбимых бабушку и дедушку

В Хоринском районе Бурятии уже взрослый внук пытался сжечь нелюбимых бабушку и дедушку. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР республики, мужчина конфликтовал долгое время с пожилыми родственниками, которые живут в селе Верхние Тальцы. Он не раз поджигал деревянный дом.
— 28 июня 2024 года он решил совершить уже убийство родственников, для чего около полуночи проник к ним во двор, подпер входную дверь дома вилами, обложил ее поленьями и поджег при помощи газовой горелки. Потерпевшие, услышав шум, проснулись и смогли выбраться из горящего дома через окно, — поделились следователи.
Личность мужчины установили благодаря камере видеонаблюдения. Ее пенсионеры поставили сразу после первых поджогов. Сейчас по уголовному делу собрали достаточно доказательств и передали его в суд.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеудинске ввели карантин из-за опасного сорняка. Он снижает урожайность и губит траву.