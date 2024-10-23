Бруцеллез снова выявили в Костанайской области

АЛМАТЫ, 23 окт — Sputnik. Бруцеллез выявлен у скота в Костанайской области. Это уже третий случай с начала октября в данном регионе. Второй раз за месяц заболевание зафиксировано в Аулиекольском районе, сообщает агентство АПК Новости.
На территории села Калинин Новонежинского сельского округа Аулиекольского района Костанайской области в связи с бруцеллезом вводят ограничительные мероприятия.
Руководитель управления ветеринарии Костанайской области Т. Иманбаев заявил, что эпизоотическая ситуация по особо опасным инфекционным заболеваниям в регионе является стабильно благополучной.
На данное время в регионе проведены диагностические исследования на бруцеллёз крупного рогатого скота в количестве 432 тыс. 617 голов, бруцеллёз мелкого рогатого скота в количестве 482 тыс. 851 голова. В настоящее время проводятся массовые обработки животных.
По его словам, борьба с бруцеллезом остается приоритетной задачей, поэтому в целях координации принимаемых мер разработаны и утверждены Стратегические задачи по борьбе с бруцеллёзом, выработан алгоритм взаимодействия ветеринарных служб при оздоровительных мероприятиях.