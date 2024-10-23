Бруцеллез снова выявили в Костанайской области

АЛМАТЫ, 23 окт — Sputnik. Бруцеллез выявлен у скота в Костанайской области. Это уже третий случай с начала октября в данном регионе. Второй раз за месяц заболевание зафиксировано в Аулиекольском районе, сообщает агентство АПК Новости.