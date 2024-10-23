В Иркутской области арестовали троих подростков по обвинению в теракте

ИРКУТСК, 23 окт — РИА Новости. Троих подростков, обвиняемых в теракте, арестовали в Иркутской области: они подожгли железнодорожный релейный шкаф и вышку сотовой связи, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В Иркутской области в сентябре правоохранители задержали троих несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет.
«Предварительно установлено, что они взломали и подожгли железнодорожный релейный шкаф. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ. В ходе предварительного расследования задержанные признались еще в одном эпизоде противоправной деятельности — поджоге вышки сотовой связи. Фигуранты заключены под стражу», — написала Волк в Telegram-канале.
Подростки рассказали, что выполняли указания, которые получили от неизвестного через мессенджер. Свои действия они сняли на видео и отправили куратору. За совершение преступления каждому из них выплатили 15 тысяч рублей.
На видео, размещенном в Telegram-канале Ирины Волк один из подростков признается, что от неизвестного куратора также поступало задание о поджоге самолета на военном аэродроме в Усольском районе. Но, по словам, обвиняемого выполнять его они отказались, сославшись на опасность данного мероприятия.
Волк отметила, что максимальное наказание за совершение теракта — пожизненное лишение свободы, а также, что предложения совершить поджоги за вознаграждение чаще всего поступают от спецслужб Украины. Они ищут в сети интернет россиян, которые готовы на преступление и не отдают себе отчет о тяжести последствий.