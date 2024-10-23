В Иркутской области арестовали троих подростков по обвинению в теракте

Волк отметила, что максимальное наказание за совершение теракта — пожизненное лишение свободы, а также, что предложения совершить поджоги за вознаграждение чаще всего поступают от спецслужб Украины. Они ищут в сети интернет россиян, которые готовы на преступление и не отдают себе отчет о тяжести последствий.