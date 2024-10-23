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В свердловском городе дом пострадал от взрыва газа

СУХОЙ ЛОГ, 23 октября, ФедералПресс. В жилом доме в Сухом Логу произошел хлопок газа, пострадавших нет. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«По оперативной информации произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире, расположенной на 3-м этаже 5-ти этажного многоквартирного жилого дома», — рассказали в ведомстве.

Происшествие произошло в жилой пятиэтажке на улице Белинского. Пострадавших нет, проведение аварийно-спасательных работ не требуется.

Глава городского округа Рафаил Мингалимов также выехал к месту ЧП.

«Все экстренные службы находятся на месте. Самое главное, пострадавших нет, в госпитализации никто не нуждается», — подчеркнул глава Сухого Лога.

Напомним, в Нижнем Тагиле в августе произошел взрыв газа в квартире многоэтажки. Два подъезда рухнули, похоронив под руинами десятки человек. Более десяти человек погибли в результате ЧП. Позже дом полностью снесли.

МЧС