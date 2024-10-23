Во время судебного следствия было установлено, что учащаяся одной из школ областного центра в составе преступного сообщества участвовала в незаконном обороте особо опасного психотропного вещества 4-СМС массой около 1 г. Она осуществляла противоправную деятельность в течение непродолжительного времени до пресечения ее действий сотрудниками органов внутренних дел.
С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Октябрьского района Гродно постановил обвинительный приговор. На основании ч.4 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси несовершеннолетней обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в воспитательной колонии без штрафа.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Школьница из Гродно приговорена к десяти годам лишения свободы за распространение психотропов
23 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродно поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 14-летней местной жительницы, которой инкриминированы незаконные с целью сбыта приобретение и хранение особо опасных психотропных веществ в составе организованной группы. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.
Во время судебного следствия было установлено, что учащаяся одной из школ областного центра в составе преступного сообщества участвовала в незаконном обороте особо опасного психотропного вещества 4-СМС массой около 1 г. Она осуществляла противоправную деятельность в течение непродолжительного времени до пресечения ее действий сотрудниками органов внутренних дел.