Школьница из Гродно приговорена к десяти годам лишения свободы за распространение психотропов

Во время судебного следствия было установлено, что учащаяся одной из школ областного центра в составе преступного сообщества участвовала в незаконном обороте особо опасного психотропного вещества 4-СМС массой около 1 г. Она осуществляла противоправную деятельность в течение непродолжительного времени до пресечения ее действий сотрудниками органов внутренних дел.



С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Октябрьского района Гродно постановил обвинительный приговор. На основании ч.4 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси несовершеннолетней обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в воспитательной колонии без штрафа.



Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.