МЧС: пожар по улице Терешковой в столице Бурятии потушен

В столице Бурятии Улан-Удэ загорелось здание по улице Терешковой. Как сообщили в МЧС республики, сейчас пожар уже потушен. Его площадь составила около сотни квадратных метров. Известно, что изначально огонь появился в кабинете на третьем этаже, а позже перекинулся на крышу.
— Администрацией была организована эвакуация, до прибытия пожарных на свежий воздух эвакуировались около 80 человек. Пострадавших нет, —.
Пожарные продолжают проливку строения. На тушении работали 30 человек и девять автоцистерн. Причину появления огня выясняют дознаватели.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Ангарский горсуд вынес приговор пенсионерке, которая сбила двух сестер на нерегулируемом пешеходном переходе. Девочкам потребовалась помощь медиков.