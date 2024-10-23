МЧС: пожар по улице Терешковой в столице Бурятии потушен

В столице Бурятии Улан-Удэ загорелось здание по улице Терешковой. Как сообщили в МЧС республики, сейчас пожар уже потушен. Его площадь составила около сотни квадратных метров. Известно, что изначально огонь появился в кабинете на третьем этаже, а позже перекинулся на крышу.