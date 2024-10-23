В центре Новосибирска разбился кроссовер премиум-класса «Инфинити»

Утром 23 октября в Центральном районе Новосибирска произошла авария с участием двух иномарок.
— Седан «Mitsubishi» и кроссовер «Infiniti» столкнулись на перекрестке улиц Писарева и Семьи Шамшиных, — сообщили в паблике «АСТ-54».
В публикации отметили, что после столкновения кроссовер «Infiniti» вылетел на тротуар и врезался в столб.
— В данном ДТП никто не пострадал, оно оформлено с материальный ущерб, — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
Напомним, что накануне под Новосибирском насмерть разбился водитель «Нивы», которая улетела в озеро.
Помимо этого, 22 октября в Калининском районе Новосибирска водитель «99-й» сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе.