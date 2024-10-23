Уронил на землю и прошелся ногами по лицу: мать 8-летнего мальчика, избитого сверстником, рассказала о состоянии сына

«Твоего избили!», — о нападении на младшего сына 38-летняя Мария из Иркутска узнала от соседки вечером 13 октября. Сибирячка не просто стала очевидцем того, как мальчишки превратили детскую площадку в ринг для боев без правил, но и сняла небольшое видео, которое и отправила матери избитого ребенка. Эти кадры через полторы недели разлетелись по всем пабликам в соцсетях. Смотреть на них спокойно невозможно. На ролике четко видно, как мальчишка в черном пуховике роняет на землю восьмилетнего Ваню (имя изменено — прим. Ред.), сына Марии, а потом проходится ногами (!) по сверстнику. КП-Иркутск удалось поговорить с Марией и узнать подробности потасовки.
«Новый друг начал задирать сына».
Мария вместе с супругом воспитывают двоих детей: 15-летнюю Иру (имя изменено — прим. Ред.) и восьмилетнего Ваню. В районе жилого комплекса «Скандинавия» семья живет уже давно. Но после последних событий сибиряки не на шутку задумались о переезде.
— Ваня спокойный и добрый мальчишка, у которого много друзей. С соседними детьми он часто ходил гулять на площадку жилого комплекса, находящегося недалеко от дома. Да, территория закрытая, и посторонние туда попасть не могут. Но жильцы никогда детям не запрещали играть там. Но летом 2024 года у ребенка появился новый 10-летний друг, раньше я его не замечала в нашем районе. Мальчики часто бывали у нас в гостях, я его усаживала за стол, кормила, все было хорошо.
Но спустя время новый приятель якобы стал задирать сына Марии. По словам женщины, друг Вани посещает секцию боевых искусств и иногда мог отрабатывать приемы на сверстниках. Сибирячка сразу порекомендовала сыну прекратить общение с таким другом.
— Неоднократно я и сама говорила тому мальчику, чтобы с моим сыном больше дел не имел. Но в середине октября все усугубилось.
Спасла плотная шапка и два капюшона.
В воскресенье, 13 октября, Мария с Ваней собрались сходить в церковь. Пока сибирячка собиралась, мальчишка отпросился на улицу. Обещал, что просто подождет ее у подъезда. Но не прошло и десяти минут, как пришло тревожное сообщение, что на Ваню напал его некогда друг.
— Завела ребенка домой и первым делом осмотрела. К счастью, отделался только небольшой царапиной. Спасли плотная шапка, и два капюшона от толстовки и теплой куртки. На головные боли Ваня не жаловался.
В полицию Мария еще не обращалась. Однако в полиции и Следкоме началась проверка. К делу также подключилась прокуратура Иркутской области.
Сейчас Ваня не выходит на улицу. Мария пока не разрешает сыну гулять одному. Боится, что на ребенка вновь нападут.
— Забираю из школы и отвожу. Он больше не выйдет на улицу один, пока мы не переедем, — говорит Мария.