Уронил на землю и прошелся ногами по лицу: мать 8-летнего мальчика, избитого сверстником, рассказала о состоянии сына

— Ваня спокойный и добрый мальчишка, у которого много друзей. С соседними детьми он часто ходил гулять на площадку жилого комплекса, находящегося недалеко от дома. Да, территория закрытая, и посторонние туда попасть не могут. Но жильцы никогда детям не запрещали играть там. Но летом 2024 года у ребенка появился новый 10-летний друг, раньше я его не замечала в нашем районе. Мальчики часто бывали у нас в гостях, я его усаживала за стол, кормила, все было хорошо.