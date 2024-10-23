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Из Челябинской области за сутки депортировали 43 мигранта

На Южном Урале продолжают антимиграционные рейды.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские продолжают проводить в Челябинской области рейды по выявлению нелегалов. За сутки были депортированы 43 мигранта, которые находись в стране незаконно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

— В текущем году принято 1 672 решения об административном выдворении иностранцев за пределы страны, закрыт въезд 2 706 иностранным гражданам, — уточнили в региональном полицейском главке.

Сейчас в центре временного содержания находятся 96 нелегалов. Они ожидают судебных решений о выдворении за пределы страны. Всем нарушителям запретят въезжать в РФ.