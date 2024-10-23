Отец и сын — диверсанты СБУ получили 40 лет тюрьмы за подготовку теракта в Беларуси

В Гомеле вынесен приговор диверсантам СБУ, которые попытались ввезти взрывчатку на территорию Беларуси, передает БелТА.
Обвинительный приговор в Гомельском облсуде огласили диверсантам СБУ, отцу и сыну Кабарчукам, которые были задержаны в феврале 2024-го в Лельчицком районе в ходе контртеррористической операции.
Нарушение группой граждан госграницы Беларуси со стороны Украины было зафиксировано ночью 15 февраля. В составе задержанной диверсионно-разведывательной группы оказались граждане Украины, Беларуси и их пособники, у которых нашли и изъяли взрывные устройства и другие средства поражения. Среди задержанных оказались украинцы, отец и сын Сергей и Павел Кабарчуки. Старший Кабарчук 1963 года рождения из Ковельского района Волынской области по кличке «Батлер» ранее был сотрудником Государственной погранслужбы Украины, но после увольнения вместе с сыновьями Богданом 1997 года рождения и Павлом 1993 года рождения занимался контрабандой. В определенных кругах его сыновей называли «Батлеры малые».
Белорусское КГБ установило, что взрывные устройства, которые диверсанты хотели ввезти в Беларусь, предназначались для совершения терактов на территории России и Беларуси. Также установлено, что заброску ДРГ в республику организовала Служба безопасности Украины. Для этого сотрудниками СБУ совместно с украинскими пограничниками предварительно проводилась доразведка местности. Взрывные устройства диверсантам были передали непосредственно перед переходом белорусской границы.
Обвиняемым отцу и сыну Кабарчукам инкриминировали агентурную деятельность, приготовление к акту терроризма, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в составе организованной группы