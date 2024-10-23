Отец и сын — диверсанты СБУ получили 40 лет тюрьмы за подготовку теракта в Беларуси

Нарушение группой граждан госграницы Беларуси со стороны Украины было зафиксировано ночью 15 февраля. В составе задержанной диверсионно-разведывательной группы оказались граждане Украины, Беларуси и их пособники, у которых нашли и изъяли взрывные устройства и другие средства поражения. Среди задержанных оказались украинцы, отец и сын Сергей и Павел Кабарчуки. Старший Кабарчук 1963 года рождения из Ковельского района Волынской области по кличке «Батлер» ранее был сотрудником Государственной погранслужбы Украины, но после увольнения вместе с сыновьями Богданом 1997 года рождения и Павлом 1993 года рождения занимался контрабандой. В определенных кругах его сыновей называли «Батлеры малые».