Пьяная компания избила супругов в их собственной квартире в Борисове

Инцидент произошел в одной из квартир многоэтажного дома на ул. Трусова. Пострадавшая во время драки пара была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Как установили правоохранители, тем вечером к потерпевшим в гости пришла соседка. Компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент в квартиру ворвались неизвестные и стали наносить множественные удары руками и ногами заявителю и его сожительнице. Потом нападавшие скрылись.



Вскоре хулиганы были задержаны. Ими оказались местные жители в возрасте от 31 до 41 года. Стражи порядка также установили, что в числе нападавших был сын той самой соседки, которая отдыхала у семейной пары тем вечером. Со слов мужчины, ему не нравилось общение родственницы с заявителями, якобы именно они втягивали ее в антиобщественное поведение и склоняли к распитию алкоголя. Зная, что мать находится там, мужчина в компании своих друзей наведался к паре и решил проучить ее.



В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за хулиганство. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.